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Ульрайха оштрафовали на € 20 тыс. за грубые высказывания

Ульрайха оштрафовали на € 20 тыс. за грубые высказывания
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Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх был отстранён на один матч, а также оштрафован на € 20 тыс. за оскорбления членов делегации «Байера».

Голкипер получит наказание за «явно антиспортивное поведение». Об этом сообщили в аккаунте Bayern & Germany в социальной сети X.

Ульрайх во время матча жаловался на то, что соперники тянут время, а затем обратился к представителю клуба со словами: «Стой там, бомж».

Дисциплинарный комитет Немецкого футбольного союза начал проверку после инцидента. Свену Ульрайху пришлось извиняться за свои слова.

Напомним, матч между командами завершился вничью (1:1) и проходил в рамках 5-го тура Бундеслиги.

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