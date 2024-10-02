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«Ахмат» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Ахмат» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 2 октября, в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Начало игры — в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Ахмат
Грозный
1-й тайм
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гандри – 19'    

Команды назвали стартовые составы на сегодняшний матч.

«Ахмат»: Опарин, Швец, Гандри, Ибишев, Ловат, Уткин, Исмаэл, Камилов, Диванович, Ковачев, Талал.

«Краснодар»: Дюпин, Гонсалес, Арутюнян, Кайо, Оласа, Кастаньо, Кривцов, Козлов, Олусегун, Мозес, Смолов.

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