«Ахмат» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 2 октября, в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Начало игры — в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча.

Команды назвали стартовые составы на сегодняшний матч.

«Ахмат»: Опарин, Швец, Гандри, Ибишев, Ловат, Уткин, Исмаэл, Камилов, Диванович, Ковачев, Талал.

«Краснодар»: Дюпин, Гонсалес, Арутюнян, Кайо, Оласа, Кастаньо, Кривцов, Козлов, Олусегун, Мозес, Смолов.