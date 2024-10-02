«Лилль» — «Реал»: стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 2 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся французский «Лилль» и испанский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды назвали стартовые составы.

«Лилль»: Шевалье, Сантуш, Диаките, Баккер, Александро, Гудмундссон, Кабелла, Буадди, Андре, Жегрова, Дэвид.

«Реал»: Лунин, Рюдигер, Милитао, Менди, Карвахаль, Вальверде, Камавинга, Тчуамени, Винисиус, Беллингем, Эндрик.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Штутгарт» (3:1), а «Лилль» уступил «Спортингу» (0:2).

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.