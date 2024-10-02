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«Ювентус» попытается обжаловать иск Криштиану Роналду на € 9,8 млн — источник

«Ювентус» попытается обжаловать иск Криштиану Роналду на € 9,8 млн — источник
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Туринский «Ювентус» подал апелляцию на решение суда о выплате Криштиану Роналду € 9,8 млн.

«Цель — отменить или, по крайней мере, уменьшить сумму в € 9,8 млн, которые должны быть уплачены португальскому футболисту по решению Арбитражного суда от 17 апреля», — сообщил итальянский журналист и инсайдер Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

Напомним, ранее итальянский суд обязал туринский «Ювентус» выплатить € 9,77 млн экс-нападающему клуба Криштиану Роналду из-за невыплаты футболисту части зарплаты, которая была заморожена во время пандемии коронавируса.

Изначально Роналду хотел отсудить у клуба € 19,9 млн.

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