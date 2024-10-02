Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — Динамо Махачкала, результат матча Кубка России, счёт — 3:3, 5:3 пен., 2 октября 2024 года

«Крылья Советов» обыграли «Динамо» Мх в результативном матче Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:3, 5:3 пен.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 3
5 : 3
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Бабаев – 1'     2:0 Цыпченко – 11'     3:0 Бабаев – 43'     3:1 Агаларов – 57'     3:2 Агаларов – 66'     3:3 Гаджиев – 90+2'    

На первой минуте открыл счёт нападающий «Крыльев Советов» Ульви Бабаев, добив мяч в ворота после попадания в перекладину. На 11-й минуте забил нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко. На 43-й минуте Бабаев оформил дубль.

На 57-й минуте отличился форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов. На 66-й минуте Агаларов оформил дубль. На 90+2-й минуте счёт сравнял игрок «Динамо» Абакар Гаджиев. В серии пенальти сильнее оказались футболисты самарской команды.

Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
Виллиан Жозе расчехлился – и «Спартак» выиграл 3:2! Сумасшедшее дерби с «Динамо»! LIVE
Live
Виллиан Жозе расчехлился – и «Спартак» выиграл 3:2! Сумасшедшее дерби с «Динамо»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android