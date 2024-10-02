«Крылья Советов» обыграли «Динамо» Мх в результативном матче Кубка России

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Завершился матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:3, 5:3 пен.

На первой минуте открыл счёт нападающий «Крыльев Советов» Ульви Бабаев, добив мяч в ворота после попадания в перекладину. На 11-й минуте забил нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко. На 43-й минуте Бабаев оформил дубль.

На 57-й минуте отличился форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов. На 66-й минуте Агаларов оформил дубль. На 90+2-й минуте счёт сравнял игрок «Динамо» Абакар Гаджиев. В серии пенальти сильнее оказались футболисты самарской команды.