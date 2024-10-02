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Нападающий «Галатасарая» Осимхен получил травму задней поверхности бедра

Нападающий «Галатасарая» Осимхен получил травму задней поверхности бедра
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Форвард турецкого «Галатасарая» Виктор Осимхен пропустит несколько недель из-за травмы. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

По данным представителей команды, у Осимхена диагностировали сильное растяжение и отёк в области задней поверхности бедра.

Напомним, нападающего заменили в перерыве матча с «Касымпашой». Игра проходила в рамках чемпионата Турции в прошлую субботу.

Восстановление форварда займёт несколько недель. Он вернётся на поле не ранее середины ноября.

Сейчас «Галатасарай» находится на первом месте турнирной таблицы чемпионата Турции. Команда заработала 19 очков в семи турах.

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