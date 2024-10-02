Более 22 тыс. зрителей пришли на матч «Динамо» — «Спартак»

В матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сегодня, 2 октября, играют московские «Динамо» и «Спартак». На момент публикации игру посетили 22 035 зрителей.

Напомним, встреча проходит на «ВТБ Арене — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра стартовала в 19:00 мск.

Сейчас счёт 2:2. «Чемпионат» ведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы А. В активе у команды девять очков за четыре игры. «Динамо» находится на второй строчке с восемью очками.