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Артета рассказал о своём первом матче за «ПСЖ» против «Милана»

Артета рассказал о своём первом матче за «ПСЖ» против «Милана»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился воспоминаниями о своём первом матче за «Пари Сен-Жермен» против «Милана».

«Я стоял в туннеле… Там были Берлускони, Мальдини, Пирло, Шевченко. Я смотрел на них, они все были такими [высоко поднимает руку]. Я подумал: «Серьёзно?» Меня просто бросили на растерзание львам в Риме.
Но это оказался действительно хороший матч, который мне очень понравился. Это был невероятный вечер», — приводит слова Артеты The Athletic.

Напомним, экс-игрок перешёл в парижский клуб из «Барселоны Б» в 2001 году. Он вышел на поле в стартовом составе уже спустя две недели после трансфера.

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