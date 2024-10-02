Артета рассказал о своём первом матче за «ПСЖ» против «Милана»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился воспоминаниями о своём первом матче за «Пари Сен-Жермен» против «Милана».

«Я стоял в туннеле… Там были Берлускони, Мальдини, Пирло, Шевченко. Я смотрел на них, они все были такими [высоко поднимает руку]. Я подумал: «Серьёзно?» Меня просто бросили на растерзание львам в Риме.

Но это оказался действительно хороший матч, который мне очень понравился. Это был невероятный вечер», — приводит слова Артеты The Athletic.

Напомним, экс-игрок перешёл в парижский клуб из «Барселоны Б» в 2001 году. Он вышел на поле в стартовом составе уже спустя две недели после трансфера.