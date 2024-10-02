Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Акрона» Тедеев объяснил отсутствие Дзюбы в заявке на матч КР с «Зенитом»

Главный тренер «Акрона» Тедеев объяснил отсутствие Дзюбы в заявке на матч КР с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев прокомментировал отсутствие нападающего своей команды Артёма Дзюбы в заявке на матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в игре 0:0.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'    

— Почему Дзюба не попал даже в заявку на матч?
— Помимо того, что мы уже сыграли достаточное количество матчей, усталость физическая и психологическая накапливается. И в этой ситуации мы должны правильно подходить к здоровью каждого футболиста. Самым важным также являлось то, что путь, который мы преодолели в сторону Ростова‑на‑Дону, был безумно тяжёлым, а путь, который мы преодолели из Ростова‑на‑Дону до Санкт‑Петербурга, был ещё тяжелее.

Мы перелетали несколько раз. В этой ситуации надо понимать, что те футболисты, которые принимали участие в матче, в какой‑то момент им нужна какая‑то пауза. Хотя бы ради их собственного здоровья. Мы решили так сделать, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице группы D. Команда набрала 10 очков за четыре игры. «Акрон» (8) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Материалы по теме
«Спартак» перевернул всё! А победный в ворота «Динамо» забил Жозе со штрафного!
«Спартак» перевернул всё! А победный в ворота «Динамо» забил Жозе со штрафного!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android