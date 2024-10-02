«Аталанта» разгромила «Шахтёр» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Сегодня, 2 октября, в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретились итальянская «Аталанта» и украинский «Шахтёр». Команды сыграли на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Италия). Игра началась в 19:45 мск. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу «Аталанты».

У хозяев забили Берат Джимсити, Адемола Лукман и Рауль Белланова.

В матче 1-го тура «Шахтёр» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Аталанта» разошлась миром с «Арсеналом» (0:0). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.