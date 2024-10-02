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«Аталанта» разгромила «Шахтёр» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов

«Аталанта» разгромила «Шахтёр» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов
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Сегодня, 2 октября, в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретились итальянская «Аталанта» и украинский «Шахтёр». Команды сыграли на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Италия). Игра началась в 19:45 мск. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу «Аталанты».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 19:45 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Джимсити – 21'     0:2 Лукман – 44'     0:3 Белланова – 48'    

У хозяев забили Берат Джимсити, Адемола Лукман и Рауль Белланова.

В матче 1-го тура «Шахтёр» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Аталанта» разошлась миром с «Арсеналом» (0:0). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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