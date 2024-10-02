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«Зенит» — «Акрон»: Ерохин открыл счёт на первых минутах матча

«Зенит» — «Акрон»: Ерохин открыл счёт на первых минутах матча
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В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Игра началась в 21:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в матче 1:0.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'    

На шестой минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице группы D. Команда набрала 10 очков за четыре игры. «Акрон» (8) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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