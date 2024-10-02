Тренер «Спартака» Сакич объяснил удаление Станковича в игре с «Динамо»

Ненад Сакич, который является помощником главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, объяснил удаление своего коллеги в кубковой игре с «Динамо».

«Я никогда не видел Деяна таким спокойным на протяжении всего матча. Когда он получил жёлтую карточку, он вообще ничего такого не сказал, просто высказался об ауте. До этого момента не было никаких комментариев от Деяна. А после того, как он увидел жёлтую, эмоции взяли верх», – передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее завершился матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Отметим, что в концовке матча за две жёлтые карточки был удалён главный тренер гостей Деян Станкович.