Итурральде считает, что оснований для дисквалификации Куртуа нет

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес заявил, что причин для дисквалификации голкипера «Реала» Тибо Куртуа нет.

Напомним, инцидент между болельщиками «Атлетико» и Куртуа произошёл во время матча 8-го тура Ла Лиги (1:1). Во втором тайме фанаты начали забрасывать вратаря «Реала» различными предметами. Голкипер начал подначивать фанатов, помахивая трибунам рукой.

Делом занялся дисциплинарный комитет. В пояснительной записке «Атлетико» указал, что Куртуа отличился «провокационным поведением».

«Регламент предусматривает [дисквалификацию] от 4 до 12 матчей, если игрок действительно совершает действия, вызывающие беспокойство болельщиков, и сам инициирует их», — говорится в документации RFEF.

«Милитао прыгал, празднуя гол, прыгая – это кого-то унижает? Нет. Куртуа не делал ничего, кроме футбола. Я мог бы понять жёлтую карточку, но от 4 до 12 матчей может быть только при красной.

«Атлетико» может осуждать всё что угодно. Куртуа не провоцировал – возможно, это жёлтая за неспортивное поведение, но не более того», — цитирует заявление экс-арбитра Ok Diario.