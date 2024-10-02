Тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Динамо» в Кубке России

Ненад Сакич, который является помощником главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, прокомментировал победу своей команды в матче Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (3:2).

«Мы пропустили необязательные голы. Соперник не создавал нам игровых трудностей. Это наши ошибки. Мы знали про такой розыгрыш штрафного «Динамо», с которого нам забили первый гол. Второй гол — индивидуальная ошибка. Но я хочу выделить командный дух», – передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В составе хозяев забили Элазар Даса и Эль-Мехди Маухуб. У гостей отличились Эсекьель Барко (с пенальти), Кристофер Мартинс и Виллиан Жозе.

Отметим, что в концовке матча за две жёлтые карточки был удалён главный тренер красно-белых Деян Станкович.