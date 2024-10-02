Червиченко: что сделал Виллиан Жозе, чтобы его можно было назвать хотя бы игроком?

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру нападающего Виллиана Жозе в матче с московским «Динамо».

«Не стал бы применять эпитет «героя матча» к Виллиану Жозе. Если человек попал в развалившеюся стенку, то это не значит быть героем. Попал и попал — такое бывает, ведь это футбол. Что он сделал на поле такого, чтобы его хотя бы можно было назвать игроком? Я давно не видел, чтобы стенка разваливалась пополам и был целый метр дыры, куда просто надо было попасть», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «Спартака». Победный гол на 90-й минуте забил Виллиан Жозе. В составе хозяев забили Элазар Даса и Эль-Мехди Маухуб. У гостей отличились Эсекьель Барко (с пенальти), Кристофер Мартинс и Виллиан Жозе.