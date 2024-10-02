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Тренер «Спартака» высказался о голе Виллиана Жозе в ворота «Динамо»

Тренер «Спартака» высказался о голе Виллиана Жозе в ворота «Динамо»
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Ненад Сакич, который является помощником главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, высказался о дебютном голе Виллиана Жозе за клуб.

«Я сказал коллегам перед штрафным, что Жозе забьёт. Позиция была отличная. Виллиан постепенно обретает форму, набирает кондиции. У него великолепный удар», – передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Победный гол в их составе забил Виллиан Жозе в самой концовке.

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