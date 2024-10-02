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Агент Виллиана Жозе отреагировал на дебютный гол форварда за «Спартак»

Агент Виллиана Жозе отреагировал на дебютный гол форварда за «Спартак»
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Агент Луис Кардосо, представляющий интересы нападающего «Спартака» Виллиана Жозе, прокомментировал дебютный гол своего клиента за красно-белых в матче Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (3:2). Жозе забил победный мяч на 90-й минуте со штрафного.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Даса – 2'     1:1 Барко – 10'     2:1 Маухуб – 20'     2:2 Мартинс – 83'     2:3 Жозе – 90'    

«Хороший гол Виллиана Жозе в ворота «Динамо». Надеюсь, что у него пойдёт в «Спартаке», — сказал Кардосо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 1 июля 2024 года московский «Спартак» объявил о переходе 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе. В минувшем сезоне испанской Примеры Жозе сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач.

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