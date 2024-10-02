Агент Виллиана Жозе отреагировал на дебютный гол форварда за «Спартак»

Агент Луис Кардосо, представляющий интересы нападающего «Спартака» Виллиана Жозе, прокомментировал дебютный гол своего клиента за красно-белых в матче Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (3:2). Жозе забил победный мяч на 90-й минуте со штрафного.

«Хороший гол Виллиана Жозе в ворота «Динамо». Надеюсь, что у него пойдёт в «Спартаке», — сказал Кардосо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 1 июля 2024 года московский «Спартак» объявил о переходе 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе. В минувшем сезоне испанской Примеры Жозе сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач.