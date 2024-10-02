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«Мы бросили играть». Личка — о поражении «Динамо» от «Спартака»

«Мы бросили играть». Личка — о поражении «Динамо» от «Спартака»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Спартака».

«Наконец-то «Спартак» заслужил счёт 3:2. Мы бросили играть во втором тайме, мы не владели мячом, перестали быть опасными, терпели», – передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

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