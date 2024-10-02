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Игрок «Аль-Насра» Аль-Наджди потерял сознание во время празднования победного гола

Игрок «Аль-Насра» Аль-Наджди потерял сознание во время празднования победного гола
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Левый защитник клуба саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» Салем Аль-Наджди травмировался, когда слишком сильно радовался забитому Криштиану Роналду победному голу. Об этом сообщает Arriyadiyah.

Инцидент произошел во время матча азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Райяна». Матч прошел накануне и завершился со счетом 2:1.

21-летний Аль-Наджди, который сидел на скамейке запасных, вскочил во время победного гола Криштиану Роналду на 76-й минуте матча. Спортсмен ударился головой о крышу и упал без сознания.

Рефери пришлось приостановить матч для того, чтобы медики могли оказать саудовцу помощь.
Сейчас защитник клуба чувствует себя хорошо и тренируется в прежнем режиме.

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