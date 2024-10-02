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Определилась первая пара 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Определилась первая пара 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
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Московский «Спартак» сыграет с «Ростовом» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Согласно жеребьёвке 1/4 финала, которая состоялась 8 сентября, победитель группы А сыграет с командой, которая заняла второе место в группе В. После победы над «Динамо» со счётом 3:2 «Спартак» гарантировал себе первое место в группе А. Уступив «Химкам» (2:2, 7:8 пен.), «Ростов» обеспечил себе второе место в группе В.

Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России запланированы на 5-7 ноября, ответные — на 26-28 ноября.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего розыгрыша сине-бело-голубые победили калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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