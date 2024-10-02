Руслан Литвинов: с кем сыграет сборная России в октябре? Не знаю

Игрок московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что не знает соперника сборной России в предстоящем товарищеском матче.

— С кем сыграет сборная?

— Не знаю, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела с национальной командой Вьетнама (3:0).