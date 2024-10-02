Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Литвинов: с кем сыграет сборная России в октябре? Не знаю

Руслан Литвинов: с кем сыграет сборная России в октябре? Не знаю
Комментарии

Игрок московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что не знает соперника сборной России в предстоящем товарищеском матче.

— С кем сыграет сборная?
— Не знаю, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела с национальной командой Вьетнама (3:0).

Материалы по теме
Георгий Джикия оценил идею возможного проведения матча сборной России с «Химками»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android