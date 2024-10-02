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Червиченко: у «Спартака» запредельный фарт при нулевой игре, запихнул три дурака и выиграл

Червиченко: у «Спартака» запредельный фарт при нулевой игре, запихнул три дурака и выиграл
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении московского «Динамо» в матче Кубка России с красно-белыми.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Даса – 2'     1:1 Барко – 10'     2:1 Маухуб – 20'     2:2 Мартинс – 83'     2:3 Жозе – 90'    

«Спартак» отличается таким стилем, что у них запредельный фарт при нулевой игре. Уже стабильно Бонгонда кому-то попадает в руку. Как будто на тренировках он больше отрабатывает не удары по воротам или передачи партнёрам, а как попасть в руку сопернику. С трёх попыток один раз получается. В прошлом матче была та же самая история. Поскольку у нас в стране руководит самый лучший в мире специалист, то он задаёт такие нормативы. Смотришь европейские чемпионаты, где за такие попадания мяча не ставят пенальти. У нас же постоянно, когда мяч кому-то чуть-чуть по руке проехался и пенальти.

Что касается второго пропущенного гола «Динамо», если защитник команды не может с метра выбить мяч, значит, правильно, что пропустили. Надо уметь выбивать мячи и защищать свои ворота. Получается, «Динамо» забивает два отличных мяча, особенно первый, а «Спартак» запихнул три дурака и выиграл. Раз смогли, то молодцы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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