Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вратарь «Спартака» прокомментировал победу над «Динамо» в Кубке России

Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался о победе своей команды в матче Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (3:2).

«Хороший матч. Думаю, всем болельщикам понравился. Острая и крутая игра. Были шансы у меня, но достаточно сложные моменты. Надо спокойно сесть и посмотреть. Пока не могу сказать», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В составе хозяев забили Элазар Даса и Эль-Мехди Маухуб. У гостей, которые по ходу игры дважды уступали в счёте, отличились Эсекьель Барко (с пенальти), Кристофер Мартинс и Виллиан Жозе.

Отметим, что в концовке матча за две жёлтые карточки был удалён главный тренер красно-белых Деян Станкович.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала 12 очков за пять игр. «Динамо» (8) находится на второй строчке.