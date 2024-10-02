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Вратарь «Спартака» прокомментировал победу над «Динамо» в Кубке России

Вратарь «Спартака» прокомментировал победу над «Динамо» в Кубке России
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался о победе своей команды в матче Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (3:2).

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Даса – 2'     1:1 Барко – 10'     2:1 Маухуб – 20'     2:2 Мартинс – 83'     2:3 Жозе – 90'    

«Хороший матч. Думаю, всем болельщикам понравился. Острая и крутая игра. Были шансы у меня, но достаточно сложные моменты. Надо спокойно сесть и посмотреть. Пока не могу сказать», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В составе хозяев забили Элазар Даса и Эль-Мехди Маухуб. У гостей, которые по ходу игры дважды уступали в счёте, отличились Эсекьель Барко (с пенальти), Кристофер Мартинс и Виллиан Жозе.

Отметим, что в концовке матча за две жёлтые карточки был удалён главный тренер красно-белых Деян Станкович.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала 12 очков за пять игр. «Динамо» (8) находится на второй строчке.

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