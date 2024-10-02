Личка: «Спартак» выставил основу, значит, они нас уважают

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре со «Спартаком».

«Я не устал от игр со «Спартаком». Мне нравятся такие игры. Даже через такие поражения ты растёшь. Да, я сейчас грустный, может, чуть злой, но завтра снова буду работать. Сегодня «Спартак» выставил основной состав, это значит, что они нас уважают как команду», – передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых.