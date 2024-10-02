Николсон: игра «Спартака» с «Динамо» говорит сама за себя — хороший командный дух

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал прошедшую игру с «Динамо».

«Игра говорит сама за себя. Это был тяжёлый матч. Как вы видите, мы боролись до конца. На 70-й минуте было 1:2, но мы изменили это. У нас хороший командный дух», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу красно-белых. Игра проходила в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров).

В составе хозяев забили Элазар Даса и Эль-Мехди Маухуб. У гостей отличиись Эсекьель Барко (с пенальти), Кристофер Мартинс и Виллиан Жозе.