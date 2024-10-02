Вратарь «Спартака» Селихов: не понял, за что удалили Станковича
Поделиться
Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался об удалении главного тренера своей команды Деяна Станковича в матче Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (3:2).
Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Даса – 2' 1:1 Барко – 10' 2:1 Маухуб – 20' 2:2 Мартинс – 83' 2:3 Жозе – 90'
«Не понял, за что удалили тренера. Возможно, за спор с арбитром», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В составе хозяев забили Элазар Даса и Эль-Мехди Маухуб. У гостей, которые по ходу игры дважды уступали в счёте, отличились Эсекьель Барко (с пенальти), Кристофер Мартинс и Виллиан Жозе.
«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала 12 очков за пять игр. «Динамо» (8) находится на второй строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 октября 2024
-
23:08
-
22:58
-
22:52
-
22:51
-
22:48
-
22:47
-
22:41
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:32
-
22:32
-
22:26
-
22:23
-
22:20
-
22:18
-
22:14
-
22:14
-
22:11
-
22:09
-
22:09
-
22:07
-
22:04
-
22:00
-
22:00
-
21:58
-
21:54
-
21:53
-
21:52
-
21:50
-
21:48
-
21:48
-
21:46
-
21:46
-
21:42