Вратарь «Спартака» Селихов: не понял, за что удалили Станковича

Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался об удалении главного тренера своей команды Деяна Станковича в матче Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (3:2).

«Не понял, за что удалили тренера. Возможно, за спор с арбитром», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В составе хозяев забили Элазар Даса и Эль-Мехди Маухуб. У гостей, которые по ходу игры дважды уступали в счёте, отличились Эсекьель Барко (с пенальти), Кристофер Мартинс и Виллиан Жозе.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала 12 очков за пять игр. «Динамо» (8) находится на второй строчке.