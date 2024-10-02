Шамар Николсон: «Спартаку» непросто играть с «Динамо»

Форвард «Спартака» Шамар Николсон высказался об игре с московским «Динамо».

«Против «Динамо» играть непросто. Я был воодушевлён этим матчем. Каждый матч с командой, с которой играет «Спартак», для нас как финал», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых.