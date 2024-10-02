Виллиан Жозе отреагировал на победу «Спартака» над «Динамо»

Форвард «Спартака» Виллиан Жозе высказался об игре с московским «Динамо» в Кубке России.

«Не думаю, что «Динамо» можно назвать удобным соперником для «Спартака». Это сильная команда. Они сегодня забили быстрый гол, осложнили задачу. Но мы выполняли наш план на игру», — передаёт слова Жозе корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых.