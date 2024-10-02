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Виллиан Жозе отреагировал на победу «Спартака» над «Динамо»

Виллиан Жозе отреагировал на победу «Спартака» над «Динамо»
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Форвард «Спартака» Виллиан Жозе высказался об игре с московским «Динамо» в Кубке России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Даса – 2'     1:1 Барко – 10'     2:1 Маухуб – 20'     2:2 Мартинс – 83'     2:3 Жозе – 90'    

«Не думаю, что «Динамо» можно назвать удобным соперником для «Спартака». Это сильная команда. Они сегодня забили быстрый гол, осложнили задачу. Но мы выполняли наш план на игру», — передаёт слова Жозе корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

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