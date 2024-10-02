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Шамар Николсон заявил, что намерен остаться в «Спартаке» зимой

Шамар Николсон заявил, что намерен остаться в «Спартаке» зимой
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поделился мыслями о своём будущем в клубе.

«Я рад всем нашим достижениям. Я отдаю энергию, забиваю и думаю, что это хорошо. Что касается зимы, я намерен остаться в «Спартаке», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ямайский нападающий играет за «Спартак» с зимы 2022 года. Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн. В прошлом сезоне футболист выступал в аренде во французском «Клермоне».

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