Нападающий «Спартака» Жозе: моя форма? Готов отвечать работой и забивать голы

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе ответил на вопрос о своей форме.

— Как оцените свою форму?

— Я нормально себя чувствую. Я спокоен. Я готов отвечать своей работой на тренировках и забивать голы, — передаёт слова Жозе корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Победный гол в концовке забил Жозе.