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«Зенит» — «Акрон»: Артур оформил дубль

«Зенит» — «Акрон»: Артур оформил дубль
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В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Игра началась в 21:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в матче 3:0.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1    
Удаления: нет / Бардыбахин – 81'

На шестой минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 13-й минуте отличился нападающий «Зенита» Артур с передачи полузащитника Вендела. На 43-й минуте Артур оформил дубль.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице группы D. Команда набрала 10 очков за четыре игры. «Акрон» (8) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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