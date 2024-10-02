Селихов: удаление Станковича дало «Спартаку» эмоции сыграть за себя и за того парня

Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался об удалении главного тренера команды Деяна Станковича в кубковой игре с «Динамо».

«Что касается частых игр с «Динамо», у нас такая сетка и график. Концовка этого матча напомнила предыдущую игру с «Динамо». Удаление Станковича дало импульс и эмоции. Хотели сыграть за себя и за того парня», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Станкович в конце игры был удалён за две жёлтые карточки.