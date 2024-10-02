«Фейеноорд» выиграл в Лиге чемпионов на выезде впервые с 2002 года

Нидерландский «Фейеноорд» впервые за 22 года одержал победу в матче Лиги чемпионов в гостях. Последний раз команда выигрывала в 2002 году. Игра с «Жироной» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей поля.

Матч проходил в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

В составе у нидерландцев гол забил Антони Миламбо. У испанцев отличились Давид Лопес (открыл счет на 19-й минуте) и Донни ван де Бек. Янхель Эррера и Ладислав Крейчи забили в собственные ворота.

Далее «Фейеноорд» сыграет против португальской «Бенфики». «Жирона» в следующем туре выйдет на поле против братиславского «Слована».