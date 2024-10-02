«Фейеноорд» выиграл в Лиге чемпионов на выезде впервые с 2002 года
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Нидерландский «Фейеноорд» впервые за 22 года одержал победу в матче Лиги чемпионов в гостях. Последний раз команда выигрывала в 2002 году. Игра с «Жироной» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей поля.
Матч проходил в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 19:45 МСК
Жирона
Жирона, Испания
Окончен
2 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Давид Лопес – 19' 1:1 Эррера – 23' 1:2 Миламбо – 33' 2:2 ван де Бек – 73' 2:3 Крейчи – 79'
В составе у нидерландцев гол забил Антони Миламбо. У испанцев отличились Давид Лопес (открыл счет на 19-й минуте) и Донни ван де Бек. Янхель Эррера и Ладислав Крейчи забили в собственные ворота.
Далее «Фейеноорд» сыграет против португальской «Бенфики». «Жирона» в следующем туре выйдет на поле против братиславского «Слована».
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