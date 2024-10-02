Защитник «Спартака» Денисов ответил на критику обороны команды

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на критику обороны команды.

«Когда мы играли пять матчей «на ноль», никто не говорил про оборону. Мы атакуем и обороняемся всей командой. Сейчас мы больше играем «один в один». Если кто-то не добегает, сложнее обороняться. Маленькие эпизоды влияют на результат», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых.