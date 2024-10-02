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Защитник «Спартака» Денисов ответил на критику обороны команды

Защитник «Спартака» Денисов ответил на критику обороны команды
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на критику обороны команды.

«Когда мы играли пять матчей «на ноль», никто не говорил про оборону. Мы атакуем и обороняемся всей командой. Сейчас мы больше играем «один в один». Если кто-то не добегает, сложнее обороняться. Маленькие эпизоды влияют на результат», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

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