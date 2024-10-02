Игрок «Спартака» Денисов: не помню опасных моментов от Тюкавина, тем более из моей зоны

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о своей игре против нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в очном матче Кубка России, который закончился победой красно-белых с счётом 3:2.

«Очень рад, что мы сегодня победили. Неважно, в Кубке это или в чемпионате. В последний раз мы проиграли, но сегодня смогли выиграть.

Сегодня во втором тайме я не помню опасных моментов от Тюкавина, тем более из моей зоны», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В составе хозяев забили Элазар Даса и Эль-Мехди Маухуб. У гостей, которые по ходу игры дважды уступали в счёте, отличились Эсекьель Барко (с пенальти), Кристофер Мартинс и Виллиан Жозе.

Отметим, что в концовке матча за две жёлтые карточки был удалён главный тренер красно-белых Деян Станкович.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала 12 очков за пять игр. «Динамо» (8) находится на второй строчке.