Даниил Денисов: кто будет говорить про «Спартак» плохо, поплатится

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об удалении главного тренера команды Деяна Станковича в кубковой игре с «Динамо».

«Тренер заступается за нас, хочет лучшего для нас. Если считает что-то несправедливым, заступается. Мы забили в конце, потому что было рвение и команда. Я бы мог сказать, что кто-то был плох в обороне или атаке, но я уважаю соперника. Кто будет говорить про «Спартак» плохо, поплатится от нашей команды», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Станкович был удалён в концовке игры.