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Вратарь «Спартака» Селихов: у меня есть силы, чтобы выиграть конкуренцию

Вратарь «Спартака» Селихов: у меня есть силы, чтобы выиграть конкуренцию
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался о конкуренции на своей позиции.

«Понятное дело, футболист, у которого есть мотивация, хочет играть все матчи. Но так решил тренерский штаб, я должен уважать этот выбор и тренироваться. Думаю, что это совместное решение тренера вратарей и Станковича. У меня есть силы, чтобы выиграть конкуренцию на этой позиции», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Селихов принял участие в матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с московским «Динамо», в котором красно-белые одержали победу со счётом 3:2. В составе хозяев забили Элазар Даса и Эль-Мехди Маухуб. У гостей, которые по ходу игры дважды уступали в счёте, отличились Эсекьель Барко (с пенальти), Кристофер Мартинс и Виллиан Жозе.

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