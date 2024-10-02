«Ахмат» — «Краснодар»: грозненцы ведут после первого тайма со счётом 2:0

В эти минуты в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Игра началась в 21:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого тайма счёт 2:0 в пользу хозяев встречи.

В составе грозненского клуба забили Надер Гандри и Светослав Ковачев.

Напомним, в первом круге группового этапа Кубка России «Ахмат» на выезде потерпел минимальное поражение от «Краснодара». Та встреча закончилась со счётом 1:0.