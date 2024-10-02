Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» — «Краснодар»: грозненцы ведут после первого тайма со счётом 2:0

«Ахмат» — «Краснодар»: грозненцы ведут после первого тайма со счётом 2:0
Комментарии

В эти минуты в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Игра началась в 21:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого тайма счёт 2:0 в пользу хозяев встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
3 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гандри – 19'     2:0 Ковачев – 45+4'    
Удаления: нет / Кордоба – 77'

В составе грозненского клуба забили Надер Гандри и Светослав Ковачев.

Напомним, в первом круге группового этапа Кубка России «Ахмат» на выезде потерпел минимальное поражение от «Краснодара». Та встреча закончилась со счётом 1:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android