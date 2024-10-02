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«Ливерпуль» — «Болонья»: Мак Аллистер забил на 11-й минуте

«Ливерпуль» — «Болонья»: Мак Аллистер забил на 11-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются английский «Ливерпуль» и итальянская «Болонья». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч начался в 22:00 мск.«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
2-й тайм
1 : 0
Болонья
Болонья, Италия
1:0 Мак Аллистер – 11'    

На 11-й минуте забил полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер, замкнув подачу Мохамеда Салаха.

Напомним, в 1-м туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Милан» (3:1), а «Болонья» сыграла вничью с «Шахтёром» (0:0).

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

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