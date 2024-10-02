Египетский «Замалек» отказался от подписания Рамоса из-за слишком высокой цены

Египетский ФК «Замалек» отказался от идеи подписания 38-летнего защитника Серхио Рамоса по финансовым причинам. Об этом сообщает издание beIN Sports.

Согласно информации источника, стороны так и не смогли прийти к соглашению из-за финансовых разногласий. Член совета директоров «Замалека» Хани Шукри подтвердил окончание переговоров. Он пояснил, что клуб действительно интересовался игроком, однако зарплатные ожидания игрока оказались намного выше, чем возможности клуба.

Сейчас 38-летний защитник продолжает искать команду. Ранее он выступал за «Реал» и «Севилью».

Напомним, за прошлый сезон Ла Лиги испанец провёл 28 матчей и отметился тремя голами.