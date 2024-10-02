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Денисов — о поражении «Спартака» от «Локо»: если хорошо играешь, столько не пропустишь

Денисов — о поражении «Спартака» от «Локо»: если хорошо играешь, столько не пропустишь
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура РПЛ от «Локомотива» со счётом 1:3.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

— Как реагируете на критику после матча с «Локомотивом»?
— Ничего не читаю. Считаю, что команда сыграла не очень хорошо. Мы пропустили три. Если ты хорошо играешь, столько не пропустишь. Спокойно отношусь к критике. Ошибки есть и будут, — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива».

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