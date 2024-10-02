Денисов прокомментировал дебютный гол Жозе за «Спартак»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о дебютном голе Виллиана Жозе за красно-белых.

«Жозе — бразилец. Он всегда хорошо бьёт и завершает. Для нас это не удивление. Мы с ребятами этого ждали», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Жозе в концовке принёс победу гостям.