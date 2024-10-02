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Защитник «Спартака» Денисов: сегодня Тюкавину аукнулось. Если сказал, покажи на поле

Защитник «Спартака» Денисов: сегодня Тюкавину аукнулось. Если сказал, покажи на поле
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов после матча Фонбет Кубка России с «Динамо» (3:2) отреагировал на критику своей игры со стороны нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Мы победили 3:2, забили в конце матча. Проявили хорошие качества. Сегодня мы были командой.

Слова Тюкавина? Мы русские ребята и должны держаться вместе. Я играю за «Спартак», если обижают меня, обижают и клуб. А если клуб обижают, я никогда не останусь в стороне. Слышал его слова, конечно.

Неправильно так говорить, задели ли меня его слова. Сегодня аукнулось. Карма — не то слово, но победа заслуженная. Что касается меня и Тюкавина — нас вызовут в сборную. Как пойдёт наша встреча, спросите не у меня. Он сказал это на всю страну. Нужно отвечать за свои слова. Если сказал, покажи на поле. Кто сегодня плохой защитник? Ещё мне показывали статистику Тюкавина против «Спартака»: несколько побед против десятка поражений.

Я выходил на поле, и вся команда выходила показать, что мы сильнее всех слов. Я вижу 3:2 на табло, вот и всё», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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