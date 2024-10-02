Фанаты «Зенита» оскорбляли Дзюбу во время первого тайма матча с «Акроном»
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Болельщики «Зенита» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в первом тайме матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, передаёт корреспондент «Чемпионата».
Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6' 2:0 Артур – 13' 3:0 Артур – 43' 4:0 Соболев – 61' 5:0 Мостовой – 87' 5:1 Москвичёв – 90+2'
Удаления: нет / Бардыбахин – 81'
В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Игра началась в 21:15 мск. На момент написания новости счёт в матче 3:0. Отметим, что Артём не попал в заявку на эту игру. Но форвард присутствует на трибунах стадиона.
Напомним, ранее Дзюба играл за сине-бело-голубых.
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