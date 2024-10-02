Фанаты «Зенита» оскорбляли Дзюбу во время первого тайма матча с «Акроном»

Болельщики «Зенита» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в первом тайме матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, передаёт корреспондент «Чемпионата».

В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Игра началась в 21:15 мск. На момент написания новости счёт в матче 3:0. Отметим, что Артём не попал в заявку на эту игру. Но форвард присутствует на трибунах стадиона.

Напомним, ранее Дзюба играл за сине-бело-голубых.