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Фанаты «Зенита» оскорбляли Дзюбу во время первого тайма матча с «Акроном»

Фанаты «Зенита» оскорбляли Дзюбу во время первого тайма матча с «Акроном»
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Болельщики «Зенита» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в первом тайме матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, передаёт корреспондент «Чемпионата».

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 81'

В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Игра началась в 21:15 мск. На момент написания новости счёт в матче 3:0. Отметим, что Артём не попал в заявку на эту игру. Но форвард присутствует на трибунах стадиона.

Напомним, ранее Дзюба играл за сине-бело-голубых.

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