Александр Соболев забил дебютный гол в составе «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил в матче Фонбет Кубка России с «Акроном». Таким образом, Соболев забил первый гол в составе «Зенита». Игра началась в 21:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в матче 4:0.

На 61-й минуте матча игрок «Зенита» Мантуан дошёл до штрафной и сделал пас Соболеву, который подхватил мяч и пробил на исполнение в дальний угол ворот.

Переход Александра Соболева в «Зенит» из «Спартака» официально состоялся 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.