«Зенит» — «Акрон»: хозяева забили четвёртый гол в матче

В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Игра началась в 21:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в матче 4:0.
На шестой минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 13-й минуте отличился нападающий «Зенита» Артур с передачи полузащитника Вендела. На 43-й минуте Артур оформил дубль. На 61-й минуте матча игрок «Зенита» Густаво Мантуан дошёл до штрафной и сделал пас Александру Соболеву, который подхватил мяч и пробил на исполнение в дальний угол ворот.
- 2 октября 2024
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