Денисов: у нас ранее были разногласия с Тюкавиным, он представлял Москву, а я — Питер

Защитник «Спартака» Даниил Денисов отреагировал на слова форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина. Ранее Тюкавин заявил, что Денисов «не так хорошо обороняется».

«Ранее у нас были разногласия с Тюкавиным, ведь он представлял Москву, а я Санкт-Петербург на Спартакиадах и различных турнирах. И были противостояния, когда я играл за молодёжную и вторую команду «Спартака». Но я лично никогда не выражался в таком ключе про футболистов национальной сборной, тем более в текущих реалиях это неприемлемо. Русские должны держаться вместе, тем более мы много играли против друг друга и давно знаем друг друга», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.