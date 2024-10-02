«Атлетико» наказали частичным закрытием трибун и штрафом в € 45 тыс. за инцидент с Куртуа

Комитет по соревнованиям Королевской федерации футбола Испании принял решение относительно санкций в отношении «Атлетико» за поведение фанатов на мадридском дерби с «Реалом». Об этом сообщает издание AS.

По данным источника, клубу предстоит оплатить штраф в размере € 45 тыс., а также частично закрыть южную трибуну стадиона «Метрополитано», где располагаются ультрас «Атлетико». Запрет на открытие трибун будет действовать три последующих матча, в том числе с «Леганесом», «Лас-Пальмасом» и «Алавесом».

В постановлении комитета указано, что инциденты были расценены как «особо серьёзные». Комиссия посчитала, что «Атлетико» «не принял достаточных мер для предотвращения серьёзных инцидентов», а меры по идентификации виновных счёл «недостаточными до полной идентификации всех вовлечённых болельщиков»

У клуба есть 10 дней для того, чтобы направить апелляцию и обжаловать это решение.

Напомним, инцидент произошёл во время матча 8-го тура Ла Лиги (1:1) на стадионе «Метрополитано». Игру пришлось остановить из-за того, что фанаты «Атлетико» начали бросаться предметами в голкипера «Реала» Тибо Куртуа и кричать оскорбительные слова.