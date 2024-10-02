Денисов — о словах Тюкавина: если задевают одного — задевают весь «Спартак»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о конфликте с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным. Ранее Тюкавин раскритиковал игру Денисова в обороне в очном матче 9-го тура РПЛ, который закончился со счётом 2:2. Во время одного из голов Тюкавин обыграл Денисова.

— Тюкавин должен первым протянуть руку? Ты не будешь идти навстречу?

— Даже сейчас на всю Россию я не говорю, что кто-то чего-то не умеет. Мы показываем результат. Вся команда борется за меня, и я также отдаюсь полностью. Если задевают кого-то из футболистов, то задевают «Спартак», это неприемлемо, — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.