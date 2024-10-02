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«Лилль» — «Реал»: мадридский клуб уступает в счёте после первого тайма

«Лилль» — «Реал»: мадридский клуб уступает в счёте после первого тайма
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В эти минуты проводится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются французский «Лилль» и испанский «Реал». Команды играют на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
2-й тайм
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Дэвид – 45+3'    

В конце первого тайма у хозяев с пенальти забил Джонатан Дэвид.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Штутгарт» (3:1), а «Лилль» уступил «Спортингу» (0:2).

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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